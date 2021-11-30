''Tek isim var...'' Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

star.com.tr 30 Kasım 2021 Salı 20:39 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 20:39

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ismi tekrar gündeme geldi. Bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sallanan koltuğu yerine taraftarlar Ersun Yanal için paylaşımlarda bulundu. Fenerbahçe'de 2 dönem görev yapan Yanal, sarı-lacivertlilerin başında bir kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.



ERSUN YANAL, FENERBAHÇE'Yİ NİSANDA ŞAMPİYON YAPMIŞTI

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktör olan Ersun Yanal, ligin bitimine 3 hafta kala nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe, o sezonun sonunda en yakın rakibi Galatasaray'ın 9 puan önündeydi.

ERSUN YANAL, İKİNCİ DÖNEMİNDE BAŞARISIZ OLDU

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'deki kötü gidişat sonrası göreve getirilen Ersun Yanal, ligin alt sıralarında olan sarı-lacivertlilerde ivme yakalamış ve o sezonu 6. sırada tamamlayarak bir sonraki sezon için taraftarı umutlandırmıştı. Ersun Yanal ile 2019-2020 sezonuna büyük transferlerle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligin ilerleyen haftalarında istikrarsız sonuçlar almış ve Yanal ile yollarını ayırmıştı. Tecrübeli teknik adam o sezon 24 haftada yalnızca 39 puan toplayabilmişti.

İKAMETİNİ BODRUMA ALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal, son olarak Antalyaspor'da görev yaptı. Antalyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde ikametini Bodrum'a aldırdı.

İşte bazı Ersun Yanal paylaşımları: