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Spor

Tek resmi teklif Beşiktaş'tan! Dusan Vlahovic'in önceliği İspanya

Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş Sırp golcü Dusan Vlahovic'in önüne yıllık net 8 milyon euro kazanacağı devasa bir kontrat koydu. Ancak yıldız oyuncunun önceliğinin İspanya olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

AKŞAM30 Haziran 2026 Salı 09:20 - Güncelleme:
Tek resmi teklif Beşiktaş'tan! Dusan Vlahovic'in önceliği İspanya
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Ünlü İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Vlahovic'in önüne yıllık net 8 milyon euro kazanacağı devasa bir kontrat koydu. Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan 26 yaşındaki oyuncu için yapılan bu teklif, Beşiktaş'ın yeni sezondaki şampiyonluk ve Avrupa hedefleri doğrultusunda gözünü kararttığını net bir şekilde gösteriyor.

Ancak bu astronomik rakama rağmen transferin önünde çok ciddi bir engel bulunuyor: Vlahovic'in kariyer planı. Moretto, Sırp golcünün önceliğinin Türkiye olmadığını ve oyuncunun İspanya La Liga'da forma giymeyi hayal ettiğini belirtti. Maddi ve sportif büyüklük açısından bu operasyonu kaldırabilecek kulüp sayısının az olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci, oyuncunun menajerler vasıtasıyla İspanya'nın üç devi R.Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e önerildiğini de iddia etti.

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