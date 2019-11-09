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Tek takımla direniyoruz

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye, Başakşehir’in Wolfsberger karşısında aldığı 2 galibiyetle 11’inci sıradaki yerini korudu. Bir sıra düşersek şampiyonumuz bile ön eleme oynayacak.

  • Star Spor
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AVRUPA kupalarında 4 takımla yoluna devam eden Türkiye, bu haftayı 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle kapattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e, Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde Braga’ya, Trabzonspor da Krasnodar’a yenildi. Medipol Başakşehir ise Wolfsberger’i deplasmanda devirdi. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında Başakşehir’in hem de takipçimiz Avusturya’nın temsilcisine karşı son 2 maçta aldığı 6 puanla 11’inci sıradaki yerini korumayı başardı. Ancak 9’uncu sıradaki Hollanda ile 10’uncu Ukrayna ile aramızdaki puan farkı az da olsa açıldı, 12’nci Avusturya ise az da olsa bize yaklaştı. Türkiye, 11’inci sıradaki yerini kaybederse 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan takımımızı Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

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