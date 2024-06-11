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Spor

Tek umutları Fenerbahçe ve Galatasaray! Joaquin Correa'ya teklif bekliyorlar

Joaquin Correa için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Inter'in elden çıkarmayı planladığı yıldız oyuncu Joaquin Correa için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif beklediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

11 Haziran 2024 Salı 14:16 - Güncelleme:
Tek umutları Fenerbahçe ve Galatasaray! Joaquin Correa'ya teklif bekliyorlar
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Serie A'da geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter'in yollarını ayırmak istediği Joaquin Correa için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, transfer bütçesi yaratmak için Correa'yı elinden çıkarmayı planlıyor.

TEKLİF BEKLİYORLAR

Arjantinli oyuncunun ülkesi ekiplerinden Estudiantes, River Plate ve Serie A'nın yeni ekibi Como ile anlaşamaması sebebiyle Inter'in tek umudunun Fenerbahçe ve Galatasaray olduğu kaydedildi.

10 MİLYON EURO BEKLENTİ

Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ekonomik olarak güçlü kulüpler olduğu ve Inter'in yaklaşık 10 milyon euro beklediği Correa için Türk devlerinden teklif beklediği kaydedildi.

29 yaşındaki Joaquin Correa, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 19 resmi maçta skor katkısı yapamadı.

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