Tekerlekli Basketbol Takımı, Tokyo'da 2'de 2 yaptı

DHA 27 Ağustos 2021 Cuma 11:42 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:42

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde kapatan ay yıldızlı takım, soyunma odasına ise 30-30'luk eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte rakip Kanada final periyoduna 54-45 önde girmeyi başardı. Son periyodda iki ekip birbirine üstünlük sağlayamadı ve maçın normal süresi 67-67 berabere bitti. Uzatma periyodunda iyi bir oyun ortaya koyan milli takım mücadeleden 77-73 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Kanada'da 33 sayı atan Nikola Goncin olurken milli takımada Özgür Gürbulak 28, Uğur Toprak ise 17 sayı kaydetti.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

Milli takım grupta, Güney Kore'den sonra 2000, 2004 ve 2012'de altın madalya kazanan güçlü rakibi Kanada'yı da yenerek 2'de 2 yaptı. Türkiye, grubundaki 3. maçında yarın TSİ 03.00'da İspanya'yla karşılaşacak.