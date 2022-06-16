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Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı

Avrupa B Ligi Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Yunanistan'ı 99-36 mağlup eden Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, çeyrek finale adını yazdırdı.

16 Haziran 2022 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası B Grubu'nda ikinci maçında Yunanistan'ı 99-36 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Ahmet Efetürk, yaptığı açıklamada, turnuva sonuna kadar aynı ciddiyette maçlara çıkacaklarını ifade ederek, "Burada 14 ülke var. Kupayı almak için 5 maç kazanmamız gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık." dedi.

Milli oyuncu Mahsun İpekşen de Bosna Hersek'te kupayı kaldırmak istediklerini anlatarak, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Kupa ile ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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