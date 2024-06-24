Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan İsrail'e farklı tarife!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İsrail'i 44 sayı farkla 77-33 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonun ilk maçında milli oyunculardan Onur Ayhan Eroğlu 26 sayı, 9 ribauntluk performans sergilerken Hasan Efetürk de 17 sayı kaydedip 13 de ribaunt aldı.

Milliler, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.15'te Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.