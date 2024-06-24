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  • Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan İsrail'e farklı tarife!
Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan İsrail'e farklı tarife!

WBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İsrail'i 44 sayı farkla 77-33 yendi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan İsrail'e farklı tarife!
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İsrail'i 44 sayı farkla 77-33 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonun ilk maçında milli oyunculardan Onur Ayhan Eroğlu 26 sayı, 9 ribauntluk performans sergilerken Hasan Efetürk de 17 sayı kaydedip 13 de ribaunt aldı.

Milliler, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.15'te Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

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