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Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde fanus sistemiyle yapılan sezonun ardından play-off çeyrek final serisinde rövanş maçları oynandı.

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde oynanan müsabaklarda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyesponr'u 61-57, Galatasaray Tunç Holding, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-66 ve son şampiyon unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe Göksel Çelik, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 93-47 yenerek yarı finale yükseldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan tek karşılaşmada ise Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'i 59-51 yenerek yarı final vizesini aldı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Galatasaray Tunç Holding ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik ile Beşiktaş eşleşti.

Yarı final serisinde de 2 galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

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