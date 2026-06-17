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Spor

Tekerlekli Sandalye Süper Ligi'nde final programı açıklandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Süper Ligi'nde final programı açıklandı
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasında oynanacak final serisinin maç programı belli oldu.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa olacağı final serisinin programı şöyle:

21 Haziran Pazar:

14.30 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

23 Haziran Salı:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)

25 Haziran Perşembe:

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

27 Haziran Cumartesi: (Gerekirse)

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)

29 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

  • Tekerlekli
  • Basketbol
  • Final

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