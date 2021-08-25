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Spor

Tekin Kerem Ülkü: N'Sakala'nın genel sağlık durumu gayet iyi

Beşiktaş Kulübü'nün sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Gaziantep FK maçında fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırılan oyuncu Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:23 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:23
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Basın mensuplarına konuşan Ülkü, "Cumartesi günü oynanan müsabaka sırasında N'Sakala'yı ani bilinç kaybı nedeniyle Gaziantep'teki hastanede takip ve müşahede altına almıştık. Oyuncumuz pazartesi günü sponsor hastanemize transfer edildi. Ani bilinç kaybı durumunun altında yatan sebepleri araştırmak için yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk" dedi.

"N'SAKALA'NIN GENEL SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Oyuncuyla ilgili kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yer aldığı kurulda çeşitli incelemelerin yapıldığını dile getiren Ülkü, "Detaylı analizlerin ardından oyuncunun kardijyolojik ve nörolojik siteminde yapısal bir problem olmadığını, kalbin ya da beynin fonksinoyel çalışmalarını etkileyecek sorun olmadığını gördük. Oyuncunun yaşadığı ani bilinç kaybı sürecinin, herkesin, her sporcunun risk altında olduğu, zaman zaman yaşayabileceği fizyolojik süreçler nedeniyle gerçekleştiğine kanaat getirdik. Dolayısıyla oyuncumuzu da dün hastaneden taburcu ettik. Taburculuk sonrasında yakın takip, destekleyici tedavi ve istirahat tedavilerini uyguluyoruz. Genel sağlık durumu gayet iyi. N'Sakala'ya bıraksak bir an önce antrenmana çıkmak isteyecek kadar istekli. Tedbir amaçlı olarak gözlemlerimiz devam edecek. Milli takım arasını da kullanarak yavaş yavaş sahaya adaptasyon çalışmalarına sokarak antrenmanlara döndürmek istiyoruz" diye konuştu.

N'Sakala'nın rahatsızlığının, ailesinde yaşanan bir problemin sebep olabileceği bir rahatsızlık olmadığını kaydeden Ülkü N'Sakala'nın kariyerinin bitmesiyle ilgili bir durumun ise olmadığını belirtti.

Kerem Ülkü ayrıca futbolcuları aşı olmaya zorlamadıklarını ancak kendilerine bu yönde tavsiye verdiklerini söyledi.

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