Tekinoktay’dan Orman’a: İstifa ettin mi, etmedin mi?

Tekinoktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Mayıs kongresinden önce gidişat kötü dedik. Seçime mahkeme kararıyla son gün girebildik. Malum bir sürü sendika mensubunun oy kullandığı seçimde başkan seçildiniz. Şimdi ‘Varlığım Beşiktaş’a zarar veriyor, kan değişikliği lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum’ dediniz. Yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir seçim kararı aldınız.

Şimdi söyleyin:

1- İstifa ettiniz mi? Etmediniz mi?

2-Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız?

Bu sorulara cevap verin..”