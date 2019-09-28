24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tekinoktay’dan Orman’a: İstifa ettin mi, etmedin mi?

Beşiktaş’ın ekim ayında yapacağı olağanüstü genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, Başkan Fikret Orman’a sorular yöneltti.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekinoktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Mayıs kongresinden önce gidişat kötü dedik. Seçime mahkeme kararıyla son gün girebildik. Malum bir sürü sendika mensubunun oy kullandığı seçimde başkan seçildiniz. Şimdi ‘Varlığım Beşiktaş’a zarar veriyor, kan değişikliği lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum’ dediniz. Yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir seçim kararı aldınız.

Şimdi söyleyin:

1- İstifa ettiniz mi? Etmediniz mi?

2-Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız?

Bu sorulara cevap verin..”

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İsrail askerleri 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 63 Filistinliyi yaraladı

Şırnak'ta park halindeki tırın yakıt deposu patladı

Şırnak'ta park halindeki tırın yakıt deposu patladı

MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi

MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi

Rusya nükleer savaşa karşı harekete geçti

Rusya nükleer savaşa karşı harekete geçti

Medipol Başakşehir'den farklı galibiyet

Medipol Başakşehir'den farklı galibiyet

'ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz'

'ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz'

'Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak'

'Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak'
 

POPÜLER HABERLER

Cumhuriyet yalan haber yaptı, İmamoğlu kafa karıştırdı... Valilik açıkladı

Cumhuriyet yalan haber yaptı, İmamoğlu kafa karıştırdı... Valilik açıkladı

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA