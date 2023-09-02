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Spor

Teklif 8 milyon euro! Fenerbahçe'de hedef Danilo Pereira

Transfer döeneminin hızlı takımı Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için Paris Saint Germain'de forma giyen Danilo Pereira'yı gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip oyuncunun transferi için Fransız ekibine 8 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beklentisi 12 milyon euro olan PSG ile pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar....

Takvim2 Eylül 2023 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Teklif 8 milyon euro! Fenerbahçe'de hedef Danilo Pereira
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Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve orta saha mevkisine 6 numara takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, kariyerine Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain'de devam eden Portekizli futbolcu Danilo Pereira'yı listesine aldığı ortaya çıktı. Kanarya, 12 milyon euro bedeli olan futbolcu için ilk transfer teklifini de yaptı.

PSG'DEN AYRILIK VAKTİ

31 yaşında ve 1.88 boyundaki Danilo, 2021 yaz döneminde 16 milyon Euro karşılığında transfer olduğu PSG'den ayrılmak için gün sayıyor. Teknik direktör Luis Enrique'den istediği süreyi alamayan futbolcu, düzenli olarak oynayacağı bir takıma sıcak bakıyor.

Fenerbahçeli yetkililerin, 30 Haziran 2025'e kadar PSG ile sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için 8 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

49 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Geçen sezon PSG'de 44 maça çıkan Danilo, 2 gol, 1 asist kaydetti. Portekiz dışında Gine Bissau vatandaşlığı da bulunan oyuncu bu sezon 3 maçta 109 dakika süre alabildi.

Daha önce Porto, Maritimo, Roda, Parma ve Aris'te oynayan Danilo, kariyerinde çıktığı 459 maçta 36 gol atarken, 13 de asist yaptı. Danilo, Portekiz Milli Takımı'nda da 68 maçta, 2 gol katkısı verdi.

DEĞERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Danilo'nun güncel değeri ise 12 milyon Euro civarında.

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