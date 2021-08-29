Star.com.tr 29 Ağustos 2021 Pazar 19:42 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 19:46

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon devre arasında katılmış ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsüne Hollanda'dan transfer teklifi geldi.

PSV MOSTAFA MOHAMED'İ İSTİYOR

Sevilla'da forma giyen Hollandalı golcü Luuk de Jong'u kadrosuna katmak isteyen PSV rotasını Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e çevirdi. RMC Sport'un haberine göre PSV, sarı kırmızılılardan Mostafa Mohamed'i satın alabilecek bütçeye sahip. Eran Zahavi'ye alternatif arayan Hollanda ekibi kararını Jong transferinin olmamasından ötürü Mostafa Muhammed'e çevirdi.

"PSV MOSTAFA MUHAMMED'E YABANCI DEĞİL"

Hollanda basını PSV'nin Mostafa Muhammed'e yabancı olmadığını da yazdı. PSV'nin Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında yıldız oyuncuyu yakından takip ettiğini belirtti.

23 yaşında Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Galatasaray'a Mısır kulübü Zamalek SC'den kiralandı. Hollanda basınının iddiasına göre Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan üç milyon euro bonservis ile satın alınabileceği belirtildi.

