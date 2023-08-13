Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı Leicester City forması giyen Wout Faes'i listesine dahil etmişti. Aslan'ın Belçikalı oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.

SON TEKLİF: YUNUS ARTI 5 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin Yunus Akgün'e ilgisini fırsat bilen Galatasaray yönetimi, son olarak Yunus artı 5 milyon euro şeklinde Wout Faes teklifini revize etti.

Bir alt ligde oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Yunus'un da Ada ekibine sıcak baktığı belirtilirken, iki kulüp arasında anlaşmanın kısa sürede sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

WOUT FAES KİMDİR?

Leicester City, geçtiğimiz sezon küme düşse de Wout Faes istikrarlı bir görüntü çizdi. 40 maçta takımının formasını giydi. Bu maçlarda 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.

25 yaşındaki oyuncu Belçika Milli Takımı'nın formasını da 5 kez giydi.