Onefootball'un haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı 22.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus teklifini kabul etti. Portekiz'den gelen resmi onayın ardından Fenerbahçe zaman kaybetmek istemiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun özel jetle hemen İstanbul'a getirilerek transferin son adımlarının tamamlanması planlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu haftalardır kulübün transfer hedefleri arasında üst sıralarda yer alıyordu.

Fenerbahçe, Aktürkoğlu ile 4 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak. Milli hücum oyuncusunun yıllık 4.5-5 milyon euro maaş alması bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, bu hafta içerisinde transferi resmen açıklamak için yoğun mesai harcıyor. Amaç, hücum oyuncusunu Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kadroya dahil etmek. Sportif yönetim, bu transferle yeni sezon hedefleri konusunda net bir mesaj vermek istiyor.