10 Ağustos 2025 Pazar
Teklif kabul edildi! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştı

Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Benfica'dan da sözlü onay aldı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. İşte detaylar...

Teklif kabul edildi! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştı
Onefootball'un haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı 22.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus teklifini kabul etti. Portekiz'den gelen resmi onayın ardından Fenerbahçe zaman kaybetmek istemiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun özel jetle hemen İstanbul'a getirilerek transferin son adımlarının tamamlanması planlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu haftalardır kulübün transfer hedefleri arasında üst sıralarda yer alıyordu.

Fenerbahçe, Aktürkoğlu ile 4 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak. Milli hücum oyuncusunun yıllık 4.5-5 milyon euro maaş alması bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, bu hafta içerisinde transferi resmen açıklamak için yoğun mesai harcıyor. Amaç, hücum oyuncusunu Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kadroya dahil etmek. Sportif yönetim, bu transferle yeni sezon hedefleri konusunda net bir mesaj vermek istiyor.

