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Spor

Teklif ortaya çıktı! Dorukhan Toköz'e 5 milyon TL

Beşiktaş Yönetimi ile Dorukhan Toköz arasında yeni sözleşme pazarlıkları devam ederken, siyah beyazlı yönetimin başarılı orta saha oyuncusu için yaptığı teklifin detayları da belli oldu.

21 Şubat 2021 Pazar 09:27 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 09:27
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Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-Beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maç başı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı. Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maç başı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu.

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