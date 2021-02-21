21 Şubat 2021 Pazar 09:27 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 09:27

Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-Beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maç başı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı. Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maç başı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu.

Takvim