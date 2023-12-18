Fenerbahçe, ara transfer sezonu için çalışmalarına başladı. Bir süredir Milan'ın yıldız futbolcusu Rade Krunic'i kadrosuna katmak için uğraş veren sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine vereceği teklif ortaya çıktı.

Bu sezon hem Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek hem de Konferans Lig'nde finale çıkmanın hayalini kuran Fenerbahçe, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu güçlendirmeye devam edecek. Ocak ayındaki transfer dönemini iple çeken sarı lacivertliler, ilk olarak orta sahaya takviye yapacak.

İşte bu doğrultuda Kanarya'nın hedefindeki 1 numaralı isim olan Rade Krunic için kulübü Milan'la pazarlıklara başlanması bekleniyor. Sezon başında da çok istediği Krunic'i, İtalyanlar'ın teknik direktörü Stefano Pioli'nin kadroda tutma kararı sonrası alamayan Kanarya, Boşnak orta saha için şansını bir kez daha deneme kararı almıştı.

YAZIN DA HEDEFTEYDİ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de Rade Krunic'i transfer etmek için yoğun uğraş verdi. Milan'ın kadrosunda tutmaya karar verdiği Krunic, devre arasında İtalyan ekibinden ayrılmaya yakın gözüküyor.

SON 4 MAÇTIR YEDEK BEKLİYOR

Milan formasıyla bu sezon 10'u ilk 11 olmak üzere 14 maça çıkan Rade Krunic, son dönemde hocası Stefano Pioli'nin bir türlü gözüne giremiyor. Kırmızı siyahlı formayı en son 28 Kasım 2023'te 3-1 kaybedilen Borussia Dortmund mücadelesinde ikinci yarıda giyen Krunic, ardından dün 3-0 kazanılan Monza maçı dahil son 4 karşılaşmada da (Frosinone, Atalanta, Newcastle, Monza), yedek bekleyerek hiç süre almadı.

YILLIK 3 MİLYON EURO...

Pioli'nin de eski ısrarının olmaması sonrası taraflar arasındaki görüşmeler hızlanmıştı. Kanarya'nın, 30 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 5 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı bildirildi. Daha önce Krunic'le 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, Milan'la devre arasında her konuda ortak noktada buluşması durumunda, oyuncuyla aynı şartlar üzerinden el sıkışacağı konuşuluyor.