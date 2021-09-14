Star.com.tr 14 Eylül 2021 Salı 21:59 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 22:01

Fransa Ligue 1'de sezon başında Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder Ligue 1'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cengiz Ünder Fransa'da Marsilya forması giyen 4 lig maçında 3 veya daha fazla gol atan son 10 oyuncu arasında zirveye yükselmişti. Cengiz listede dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile zirveye de yer alırken Dimitri Payet'i de yakalamıştı. Marsilya Cengiz için sürpriz bir girişime girmeye hazırlanıyor...

MARSİLYA CENGİZ ÜNDER İÇİN OCAK AYINI BEKLİYOR



Roma'dan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Marsilya milli futbolcu için sezon sonunu beklememe kararı aldı. İtalyan gazeteci Filippe Biafora'nın verdiği bilgiye göre, Cengiz Ünder sezon öncesi ve Ligue 1'deki ilk maçlarda çok sayıda gol kaydetmeyi başardı. Bu nedenle Olympique de Marsilya satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Sezon sonunu beklemeden transferi tamamlamak isteyen Marsilya yetkilileri şimdiden harekete geçti.

"EN İYİ TRANSFERİMİZ CENGİZ ÜNDER" DEMİŞTİ...

Marsilya bu sezon kadrosunu Pablo Longoria, Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez , William Saliba ve Luan Peres gibi isimleri transfer ederek takımına kazandırmıştı. Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria takıma yeni katılan isimler arasında en çok Cengiz Ünder'i beğendiğini ifade etmişti.