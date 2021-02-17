17 Şubat 2021 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:10

İtalya Serie A takımlarından Milan'da henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile yeni bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Haberde; Milan Sportif Direktörü Maldini'nin oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş teklifi ettiği belirtildi.

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 5 milyon euroluk talebinde ısrarcı olduğu ancak tarafların uzlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Milan'da bu sezon 26 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 11 asistlik performans sergiledi.