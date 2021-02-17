İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9873
  • EURO
    8,4213
  • ALTIN
    398.745
  • BIST100
    1540.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklif sunuldu! Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmıyor
Spor

Teklif sunuldu! Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmıyor

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Milano ekibi son olarak Çalhanoğlu'na 4 milyon euro önerirken yıldız oyuncunun 5 milyon euro da direttiği ancak tarafların uzlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:10
ABONE OL

İtalya Serie A takımlarından Milan'da henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile yeni bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Haberde; Milan Sportif Direktörü Maldini'nin oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş teklifi ettiği belirtildi.

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 5 milyon euroluk talebinde ısrarcı olduğu ancak tarafların uzlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Milan'da bu sezon 26 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.