İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,746
  • EURO
    47,7767
  • ALTIN
    4398.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklif yapıldı! Atalanta'da hedef Rodrigo Muniz
Spor

Teklif yapıldı! Atalanta'da hedef Rodrigo Muniz

İtalyan ekibi Atalanta golcü transferi için dümeni İngiltere'ye kırdı. Fulham forması giyen Rodrigo Muniz için Fulham'a teklif yapıtı. Ancak oyuncunun yerini uygun bir isimle dolduramayan Fulhan transfere uzak.

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Teklif yapıldı! Atalanta'da hedef Rodrigo Muniz
ABONE OL

Yeni sezona Gian Piero Gasperini önderliğinde hazırlanan Atalanta'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bergamo ekibi, golcü oyuncu transferi için Fulham'ın kapısını çaldı.

SKY Sports'un haberine göre; Atalanta, Rodrigo Muniz için Fulham'a 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 5.2 milyon ek bonuslar içeren bir teklif yaptı.

24 yaşındaki golcü oyuncu Atalanta'ya transfer olmak çok istekli ancak Fulham, yerine uygun bir oyuncu gelmediği sürece onu göndermek istemiyor.

Brezilyalı oyuncunun, Londra ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi daha var fakat Fulham'ın sözleşmeyi 1 yıl daha uzatacak opsiyonu bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.