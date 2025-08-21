Uzun süredir sol kanat transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2'de Reims forması giyen Japon yıldız Keito Nakamura için kesenin ağzını açtı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Reims kulübüne son saatlerde 15 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan Nakamura, 12 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.