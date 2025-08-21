İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ta hedef Keito Nakamura

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı ekip Fransa Ligue 2'de Reims forması giyen 25 yaşındaki genç yıldız Keito Nakamura için teklifte bulundu. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 09:47
Teklif yapıldı! Beşiktaş'ta hedef Keito Nakamura
Uzun süredir sol kanat transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2'de Reims forması giyen Japon yıldız Keito Nakamura için kesenin ağzını açtı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Reims kulübüne son saatlerde 15 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan Nakamura, 12 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

