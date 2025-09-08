Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek adına İspanyol futbolcu Raul Asencio'yu gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALAMA TEKLİFİ

Fichajes'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'e kiralama teklifinde bulundu.

Madrid temsilcisi ise Beşiktaş'ın teklifini değerlendirme sürecine aldı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Raul Asencio, geçen sezon Real Madrid formasıyla 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3187 dakika sahada kalan 22 yaşındaki İspanyol stoper, 2 asistle skora etki etti.