Fenerbahçe gelecek sezon takıma forvet takviyesi yapmak istiyor.

Enner Valencia ile Serdar Dursun'un olası ayrılığı, sarı lacivertli yönetimin forvet arayışlarını hızlandırdı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i gündemine aldı.

İstanbul ekibiyle bu sezon 32 maçta forma giyen milli futbolcu, ligde 17 kez rakip fileleri havalandırırken 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Performansıyla beğeni toplayan ve Umut Nayir, son hafta maçları öncesi, 2022-2023 sezonunun en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda.

29 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş, Hajduk Split, Bitexen Giresunspor ve Bursaspor gibi takımlarda mücadele etti.

Siyah beyazlı formayla 30 maça çıkan Umut Nayir, rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı.