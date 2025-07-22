Trabzonspor'da orta saha için arayışlar sürüyor. Bordo mavili ekip, bu kez Sen Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi gündemine aldı.

Trabzonspor, 23 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibine teklifini iletti. Sen Etienne'in küme düşmesi ve oyuncunun sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalması, Karadeniz temsilcisine transferde avantaj sağlıyor.

İki kulüp arasındaki görüşmelerde küçük pürüzlerin giderilmesine çalışılıyor. Geçen sezon Sen Etienne formasıyla Fransa liginde 25 maçta görev yapan Bouchouari, takımına 1 gollük katkı sağladı.