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Spor

Teklif yapıldı! Trabzonspor'dan Benjamin Bouchouari hamlesi

Orta saha için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip, Sen Etienne forması giyen 23 yaşındaki Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari için harekete geçti. Trabzonspor, Bouchouari için Fransız kulübüne teklifini iletti. İşte detaylar...

TRT Spor22 Temmuz 2025 Salı 13:24 - Güncelleme:
Teklif yapıldı! Trabzonspor'dan Benjamin Bouchouari hamlesi
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Trabzonspor'da orta saha için arayışlar sürüyor. Bordo mavili ekip, bu kez Sen Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi gündemine aldı.

Trabzonspor, 23 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibine teklifini iletti. Sen Etienne'in küme düşmesi ve oyuncunun sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalması, Karadeniz temsilcisine transferde avantaj sağlıyor.

İki kulüp arasındaki görüşmelerde küçük pürüzlerin giderilmesine çalışılıyor. Geçen sezon Sen Etienne formasıyla Fransa liginde 25 maçta görev yapan Bouchouari, takımına 1 gollük katkı sağladı.

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