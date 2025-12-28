Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a talip oldu.

Bordo mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oğuz Aydın ise oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Yerli rotasyonu geçtiğimiz sezonlara göre biraz daha daralan Fenerbahçe ise henüz bu teklife yanıt vermedi.

2025-26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Oğuz Aydın 2 asist yapabildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER BİR ADAY İSE AHMED KUTUCU

Öte yandan Trabzonspor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu da kiralık olarak takıma katmak istiyor.