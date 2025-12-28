İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklif yapıldı! Trabzonspor'dan Oğuz Aydın hamlesi
Spor

Teklif yapıldı! Trabzonspor'dan Oğuz Aydın hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor cephesinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo mavili ekip, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Aralık 2025 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Teklif yapıldı! Trabzonspor'dan Oğuz Aydın hamlesi
ABONE OL

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a talip oldu.

Bordo mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oğuz Aydın ise oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Yerli rotasyonu geçtiğimiz sezonlara göre biraz daha daralan Fenerbahçe ise henüz bu teklife yanıt vermedi.

2025-26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Oğuz Aydın 2 asist yapabildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER BİR ADAY İSE AHMED KUTUCU

Öte yandan Trabzonspor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu da kiralık olarak takıma katmak istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.