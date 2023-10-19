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Spor

Teklif yolda! İngiltere'den Salih Uçan'a sürpriz talip!

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'a İngiltere'den sürpriz talip çıktı. Başarılı orta saha oyuncusuna Championship ekiplerinden Cardiff City teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

19 Ekim 2023 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Teklif yolda! İngiltere'den Salih Uçan'a sürpriz talip!
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Eski teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan 29 yaşındaki orta saha, Güneş'in ayrılığının ardından İstanbulspor maçında takımın başında bulunan Burak Yılmaz'ın da güvendiği isimlerden birisi oldu.

Öte yandan milli futbolcu, gösterdiği performansla 4 büyük takımdaki orta saha oyuncuları arasında yaptığı gol katkısıyla öne çıktı. Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sarı lacivertli formayla 11 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ise 12 maçta; 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Trabzonsporlu Bakasetas da bordo mavili formayla bu sezon 8 maçta görev aldı. Yunan orta saha bu maçlarda 3 gol, 1 asistlik yapmayı başardı.

29 yaşındaki Salih Uçan ise bu sezon 14 maçta bin 84 dakika sahada kaldı. Ligde 2-1 kazanılan Kayserispor ve 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında yaptığı kritik asistlerle dikkat çeken Salih, Konferans Ligi elemelerinde de takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağlamayı başardı.

İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City de Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Salih Uçan'ı takibe aldı. Teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Ada temsilcisi, Salih'i ara transfer döneminde kadrosuna kazandırmayı planlıyor.

Kara Kartal'da sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için yönetimle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Salih Uçan, masadan kalkmıştı.

Beşiktaş'tan yıllık 400 bin Euro ücret kazanan Salih, bu rakamın 1.5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini istemiş ancak Siyah beyazlılar ise bu rakamın yarısını önermişti. Tarafların arasındaki büyük fark sebebiyle anlaşma sağlanamamıştı.

Deneyimli orta saha oyuncusunun, sözleşmesi uzatılmazsa ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kala Bosman Kuralları gereği yeni sezon için başka bir kulübe erkenden imza atma hakkı doğuyor. Salih, bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Adale sakatlığı bulunan başarılı oyuncunun cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbide forma giymesi beklenmiyor.

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