  Teklifi değerlendirmeye aldı! Hakan Safi'den Antonio Conte hamlesi
Teklifi değerlendirmeye aldı! Hakan Safi'den Antonio Conte hamlesi

Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren başkan adayı Hakan Safi için İtalyan basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Başkan adayı Hakan Safi'nin deneyimli teknik direktör Antonio Conte'ye yıllık 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 12:23
Napoli ile 2027'de bitecek olan sözleşmesini erken sonlandıran Antonio Conte'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı iddialar gündeme getirilmeye devam ediliyor. Son olarak Corriere dello Sport, İtalyan teknik adama Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yaptığı teklifi manşetine taşıdı.

Haberde Safi'nin Conte'ye yıllık 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcının ise bu teklife tepkisiz kalmadığı ve değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Görüşmeler sonrası hafta sonu Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin beklendiği belirtildi.

Conte'nin tek talibi Fenerbahçe değil. Suudi Arabistan'dan da deneyimli teknik adama "Şok edici" iki farklı teklif geldiği aktarıldı. Bu tekliflerin yıllık ücret bakımından, Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'de kazandığı 25 milyon euroyu aşan rakamlar içerdiği öne sürülüyor.

Antonio Conte'nin kariyerinde Juventus, Inter, Napoli, Chelsea ve Tottenham Hotspur gibi önemli kulüplerde görev yaptığı hatırlatılırken, İtalya Milli Takımı ihtimali de tamamen kapanmış değil.

Şu an için milli takımın başına geçmesi beklenen isim olarak Roberto Mancini gösterilse de, federasyondaki seçim sürecinin ardından tablo netleşecek. 2014-2016 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Conte'nin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

