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Spor

Teklifi duyurdular! Galatasaray'dan Ederson hamlesi

Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef Manchester City'nin kalecisi Ederson. Fransız basının haberine göre sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibine Brezilyalı eldiven için teklifini iletti.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Teklifi duyurdular! Galatasaray'dan Ederson hamlesi
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Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'ın Ederson için Manchester City'e teklif yaptığı iddia edildi.

L'equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım, tecrübeli kaleci için İngiliz devine 3 milyon Euro bonservis teklif etti.

Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala takımdan ayrılabileceği dile getirildi.

GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

İngiliz devinde 2024/25 sezonunda 37 maçta forma giyen Brezilyalı eldiven ağlarında 48 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.

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