Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'ın Ederson için Manchester City'e teklif yaptığı iddia edildi.

L'equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım, tecrübeli kaleci için İngiliz devine 3 milyon Euro bonservis teklif etti.

Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala takımdan ayrılabileceği dile getirildi.

GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

İngiliz devinde 2024/25 sezonunda 37 maçta forma giyen Brezilyalı eldiven ağlarında 48 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.