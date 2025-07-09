Sağ bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklif yaptığı Kyle Walker Peters için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, yıllık 2.4 milyon euro maaş ve bir miktar imza parası ile hem ezeli rakibini hem de Tottenham'ı geride bıraktı. Kara Kartal, uzun süredir oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyordu. İngiliz ekibi ise altyapıda forma giyen eski futbolcusunu takıma geri kazandırmak için devrede. Birçok takım, boşa çıkan oyuncuya teklif iletti ve beklemeye geçti. Son öneriyi sunan Sarı-Lacivertliler, tüm rakiplerini geride bıraktı.

TAM 9 TALİBİ BİRDEN VAR

Walker Peters'in beklentisi ise yıllık 3 milyon euro maaş ve 4 milyon euro imza parası. Bu rakamlara en yakın teklifi sunan Fenerbahçe, transferde bir adım önde. Fulham, Walker‑Peters'in Southampton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından transferde gaza bastı. Teknik kadronun onu sağ bek ve sol bek olarak kullanabileceği belirtiliyor. Nelson Semedo'nun ayrılığı sonrası sağ bek transferi yapmak isteyen Wolverhampton da Peters için devrede. Everton, Crystal Palace, West Ham United, Bournemouth gibi kulüpler de oyuncuyu sıcak rakip olarak görüyor ancak öncelikleri tam olarak netleşmedi.

SOL BEKTE DE GÖREV ALIYOR

Chelsea de oyuncuyu izleyen kulüpler arasında yer alıyor. Kyle Walker-Peters, İngiliz futbolunun çalışkan beklerinden biri olarak öne çıkıyor. 1997 doğumlu oyuncu, Tottenham altyapısında yetişip A takıma kadar yükseldi ancak as kadroda istediği süreyi bulamadı. 2020'de kiralık gittiği Southampton'da istikrarlı performansıyla güven verdi. Sağ bekin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Walker-Peters, Southampton formasıyla 200'e yakın maça çıktı. 2022'de İngiltere A Milli Takımı'na çağrılarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. Sözleşmesi sona erdi, şu an serbest statüde.