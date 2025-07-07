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Spor

Teklifin detayları belli oldu! Beşiktaş'tan Vaclav Cerny hamlesi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, transfer için dümeni Almanya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Wolfsburg oyuncusu Vaclav Cerny için teklif yaptı. İşte teklifin detayları...

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Beşiktaş'tan Vaclav Cerny hamlesi
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat transferi için rotasını Bundesliga'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın, Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny için 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

27 yaşındaki Çek futbolcu geçen sezonu İskoç ekibi Rangers'ta kiralık olarak geçirmişti. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Wolfsburg'a dönen Cerny için Beşiktaş'ın devreye girdiği bildirildi.

İskoç basınından Glasgow merkezli Daily Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi kadrosuna katmak adına 7 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Wolfsburg'un bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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