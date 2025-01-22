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Spor

Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe için sürpriz Bazoumana Toure iddiası

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. İsveç basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekibin, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki Bazoumana Toure için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar....

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe için sürpriz Bazoumana Toure iddiası
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Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir isim için harekete geçtiği iddia edildi.

İsveç basınından Sport Bladet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki Bazoumana Toure için devrede.

Sarı-lacivertlilerin, Fildişi Sahilli sol kanat için 9 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Bazoumana Toure'nin Hammarby için rekor satış olacağı vurgulandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transferi tamamlaması durumunda Bazoumana Toure'yi İsviçre, Avusturya ya da Championship'e kiralayacağı aktarıldı. Hammarby formasıyla kariyerinde 23 maça çıkan Bazoumana Toure, 9 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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