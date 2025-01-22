Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir isim için harekete geçtiği iddia edildi.

İsveç basınından Sport Bladet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki Bazoumana Toure için devrede.

Sarı-lacivertlilerin, Fildişi Sahilli sol kanat için 9 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Bazoumana Toure'nin Hammarby için rekor satış olacağı vurgulandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transferi tamamlaması durumunda Bazoumana Toure'yi İsviçre, Avusturya ya da Championship'e kiralayacağı aktarıldı. Hammarby formasıyla kariyerinde 23 maça çıkan Bazoumana Toure, 9 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.