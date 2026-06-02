İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9336
  • EURO
    53,5431
  • ALTIN
    6692.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'de Robert Lewandowski mesaisi
Spor

Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'de Robert Lewandowski mesaisi

Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala başkan adayı Hakan Safi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'ye teklif sundu. Yıldız oyuncunun eşinin takipçilerinden gelen soruya verdiği cevap ise Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 10:07 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'de Robert Lewandowski mesaisi
ABONE OL

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye teklif sundu.

HAKAN SAFİ'NİN TEKLİFİ

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Hakan Safi, Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro ile birlikte iki yıllık sözleşme teklif etti.

EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN CEVAP

Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir cevap verdi.

Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI!

Anna Lewandowska'nın sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Barcelona'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.