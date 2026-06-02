Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye teklif sundu.

HAKAN SAFİ'NİN TEKLİFİ

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Hakan Safi, Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro ile birlikte iki yıllık sözleşme teklif etti.

EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN CEVAP

Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI!

Anna Lewandowska'nın sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Barcelona'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.