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Spor

Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne hamlesi

İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'ye Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı lacivertli ekibin 2 yıl için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne hamlesi
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile sözleşmesi biten Kevin de Bruyne için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EURO

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki yıldız isme iki yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin, iki yıl için Kevin De Bruyne için 25 milyon euroluk kontrat sunduğu belirtildi.

CONTE, NAPOLİ VE SONRASI...

Fenerbahçe'den önemli bir teklif alan Kevin de Bruyne'ın, buna rağmen Napoli ile anlaşma sağladığı vurgulandı. Ancak Kevin de Bruyne'ın yaptığı anlaşmada, Antonio Conte'nin takımda kalma şartının olduğunun altı çizildi. Napoli'den ayrılabileceği konuşulan Conte'nin böyle bir karar alması halinde Kevin de Bruyne'ın nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başlandı.

NAPOLI'DE MAAŞI, EVİNİ DE ALDI

Öte yandan İtalyan basını, Napoli'nin Kevin de Bruyne'e üç yıl için 30 milyon euroluk maaş vereceğini kısa bir süre önce duyurdu. Ayrıca Belçikalı yıldızın, Napoli'de yaşamak için evini de aldığı belirtildi.

SON SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.

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