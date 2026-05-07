Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar netleşiyor.

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre, Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki genç kaleci Konstantinos Tzolakis için harekete geçti.

Haberde, Fenerbahçe'nin oyuncunun temsilcileriyle menajer aracılığıyla temasa geçtiği ve yaklaşık 15 milyon avroluk bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

OLYMPIAKOS'UN BEKLENTİSİ DAHA FAZLA

Ancak Olympiakos cephesinin, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Yunan kaleci için daha yüksek bir bonservis beklentisine sahip olduğu kaydedildi. Yunan ekibinin taleplerinin 20 milyon avro seviyesine ulaştığı ya da bu rakamın üzerine çıktığı öne sürüldü.

ARSENAL İLGİLENENLER ARASINDA

Fenerbahçe'nin transferde yalnız olmadığı da ifade edildi. İtalya Serie A temsilcisi Napoli, İngiltere Premier League ekipleri Nottingham Forest ve Arsenal'in de Yunan kaleciyle ilgilendiği belirtildi.