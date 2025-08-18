İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8928
  • EURO
    47,7775
  • ALTIN
    4401.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Oleksandr Zinchenko hamlesi
Spor

Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Oleksandr Zinchenko hamlesi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko için atağa geçmiş durumda. İngiliz basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, transfer için şartları zorluyor. İşte detaylar...

AKŞAM18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Oleksandr Zinchenko hamlesi
ABONE OL

Fenerbahçe orta saha transferini en hızlı şekilde bitirmek istiyor. Göztepe maçında merkezde açık bir sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, Oleksandr Zinchenko için atağa geçmiş durumda.

İngiliz basınından Onefootball, "Fenerbahçe, Zinchenko'yu transfer etmek için şartları zorluyor ve ilgisini açık şekilde belli ediyor" haberini geçti. Kanarya'nın 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı ifade edilse de Arsenal cephesi 13 milyon euro civarında bir rakama satışı yapmaya hazır durumda. Premier Lig'in finansal kurallarına uymak zorunda olan İngiliz ekibi, şans bulamayacak isimleri yollamak zorunda. Takıma sol bek olarak Manchester City'den katılan yıldız oyuncu; form ve kondisyon açısından sıkıntılar yaşadı ve arka planda kaldı. Skelly ve Calafi ori'nin gelişiyle birlikte forma sıralamasında geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.