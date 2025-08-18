Fenerbahçe orta saha transferini en hızlı şekilde bitirmek istiyor. Göztepe maçında merkezde açık bir sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, Oleksandr Zinchenko için atağa geçmiş durumda.

İngiliz basınından Onefootball, "Fenerbahçe, Zinchenko'yu transfer etmek için şartları zorluyor ve ilgisini açık şekilde belli ediyor" haberini geçti. Kanarya'nın 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı ifade edilse de Arsenal cephesi 13 milyon euro civarında bir rakama satışı yapmaya hazır durumda. Premier Lig'in finansal kurallarına uymak zorunda olan İngiliz ekibi, şans bulamayacak isimleri yollamak zorunda. Takıma sol bek olarak Manchester City'den katılan yıldız oyuncu; form ve kondisyon açısından sıkıntılar yaşadı ve arka planda kaldı. Skelly ve Calafi ori'nin gelişiyle birlikte forma sıralamasında geriledi.