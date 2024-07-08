Kanat hücumcusu transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Africa Foot'un haberine göre; sarı lacivertliler Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Adama Traore ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 3 MİLYON EURO



Haberde, Fenerbahçe'nin "Malouda" lakaplı oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Macar takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Traore'nin mukavelesinde 5 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu arada 29 yaşındaki Malili oyuncuya Fenerbahçe'nin dışında İskoçya'nın Rangers takımının da talip olduğu ileri sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 27 maça çıkan Adama Traore, 14 kez fileleri havalandırırken 5 kez de asist yaptı.