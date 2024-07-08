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Spor

Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den sürpriz Adama Traore hamlesi

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin transfer için yeni rotası Macaristan oldu. Sarı lacivertli ekip, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 29 yaşındaki Adama Traore için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den sürpriz Adama Traore hamlesi
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Kanat hücumcusu transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Africa Foot'un haberine göre; sarı lacivertliler Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Adama Traore ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 3 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin "Malouda" lakaplı oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Macar takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Traore'nin mukavelesinde 5 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu arada 29 yaşındaki Malili oyuncuya Fenerbahçe'nin dışında İskoçya'nın Rangers takımının da talip olduğu ileri sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 27 maça çıkan Adama Traore, 14 kez fileleri havalandırırken 5 kez de asist yaptı.

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