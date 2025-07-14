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Spor

Teklifin detayları belli oldu! Galatasaray'da İlkay Gündoğan mesaisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da İlkay Gündoğan mesaisi devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, İlkay Gündoğan'ın bonservisini İngiliz ekibi Manchester City'den alması halinde resmi görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

TRT Spor14 Temmuz 2025 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Galatasaray'da İlkay Gündoğan mesaisi
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Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.

Orta saha için Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte listede yer alan bir diğer futbolcu İlkay Gündoğan...

Sarı kırmızılılar, belirlenen isimler için ilerleyen günlerde temaslarını sıklaştıracak.

İlkay Gündoğan, Galatasaray'da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde yönetime iletmişti. Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor.

Sarı kırmızılı yönetim, İlkay ile bonservisini alması halinde resmi görüşmelere başlayacak. İlkay ile 2 yıllık ya da 1+1 yıllık kontrat yapmayı planlıyor.

Türk asıllı Alman futbolcuya, yıllık 4-5 milyon avro bandında garanti ücret önerilmesi bekleniyor.

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