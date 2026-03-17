Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmayı arzulayan Cim-Bom, eksik bölgelerine yıldız isimleri transfer etmek istiyor.

On numara bölgesine transfer yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu Manchester City'deki sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva'yı gündemine aldı. İspanyol basınından Tribüna'ya göre, Galatasaray Portekizli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. 31 yaşındaki oyuncuya, İngiliz ve Suudi Arabistan ekiplerinden talipler de bulunuyor. Silva, kariyeriyle ilgili kararını sezon sonunda verecek. Bu sezon 40 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist kaydeden Portekizli yıldızın, 27 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Benfica altyapısı çıkışlı olan Silva, Monaco formasını da terletmişti.