Spor

Teklifin detayları belli oldu! Galatasaray'dan Bernardo Silva hamlesi

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Galatasaray cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva için düğmeye bastı. İşte detaylar...

17 Mart 2026 Salı 08:53
Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmayı arzulayan Cim-Bom, eksik bölgelerine yıldız isimleri transfer etmek istiyor.

On numara bölgesine transfer yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu Manchester City'deki sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva'yı gündemine aldı. İspanyol basınından Tribüna'ya göre, Galatasaray Portekizli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. 31 yaşındaki oyuncuya, İngiliz ve Suudi Arabistan ekiplerinden talipler de bulunuyor. Silva, kariyeriyle ilgili kararını sezon sonunda verecek. Bu sezon 40 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist kaydeden Portekizli yıldızın, 27 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Benfica altyapısı çıkışlı olan Silva, Monaco formasını da terletmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
