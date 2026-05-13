Sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yine gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Galatasaray, yıldız transferlerle gelecek sezona hazırlanmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda listesini oluşturmayı sürdürüyor. Bruno Fernandes'i ana hedef olarak belirleyen Aslan, Portekizli yıldız oyuncuya 15 milyon euro maaş önerisinde bulunacak. Bir süredir Manchester United'ın yıldızını takip eden Sarı-Kırmızılı Yönetim, ara transfer döneminde nabız yoklaması yapmıştı. Yetenekli oyuncu için ilerleyen günlerde resmi adımlar atılacak.

BRUNO MANU'NUN HER ŞEYİ

Kadrosunda Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi isimleri bulunduran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle transferde ön plana çıkmayı hedefliyor. Bruno Fernandes, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da hücum aksiyonlarının merkezinde yer aldı. Toplam 35 resmi karşılaşmada forma giyen Portekizli, 8 gol ve 21 asistle parladı. 31 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Bernardo Silva da CimBom'un takibinde. Adı sık sık Barcelona ile anılan Bernardo Silva, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı. Galatasaray, bu transferde Juventus ile yarış verecek.

BERNARDO İÇİN JUVE DE DEVREDE

İtalyan basınındaki haberlerde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Juventus ile Galatasaray arasındaki "çekişme" transfer piyasasında da devam ediyor gibi görünüyor. Gazeteci Michele De Blasis'in aktardığına göre Türk kulübü, Bernardo Silva transferindeki en büyük rakip konumunda. Juventus dahil birçok kulüp Portekizli oyuncuyla ilgileniyor. Barcelona ise oyuncu konusunda ikna olmuş görünmüyor, Galatasaray ise tam tersine oldukça istekli. Galatasaray, daha yüksek bir teklifle Juventus'un önüne geçebilir." Bernardo Silva, bu sezon 49 resmi maça çıkarak 3 gol ve 5 asistle oynadı.

ADA'DA ŞOV YAPTI!

Kırmızı-Şeytanlar'la 1 yıllık kontratı kalan Bruno Fernandes, bu sezonki performansıyla Ada'da rekor kırdı. Arsenal forması giyen Thierry Henry ve eski Manchester City'li Kevin de Brunye'yi geride bırakarak Premier Lig'in tek sezonunda 20+ asist yapan ilk futbolcu oldu.