Spor

Teklifin detayları belli oldu! Galatasaray'dan Manuel Akanji hamlesi

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'dan yeni hamle geldi. Sarı kırmızlı ekip, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Manuel Akanji için teklif yaptı. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 15:23
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takviye yapılması düşünülen bölgelerin başında savunma geliyor.

Sağ bekte de oynayabilen bir stoper arayışı içinde olan sarı kırmızılılar, temaslarını sürdürüyor. Transfer görüşmesi yapılan isimlerin başında Manuel Akanji bulunuyor.

GALATASARAY'DAN RESMİ TEKLİF

Galatasaray, İsviçreli oyuncu için 12 milyon sterlinin yanı sıra 3 milyon sterlin de bonus da içeren teklif yaptı. Ancak İngiliz basını, Manchester City'nin tecrübeli savunmacı için 25 milyon sterlin istediğini iddia etti.

Ayrıca Akanji'nin de İngiliz ekibinden ayrılmak için acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendireceği bilgisi aktarıldı.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Oyuncu tarafının, yıllık 7 milyon euroluk maaş beklentisi olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetiminin, İsviçreli savunmacıya, 4-5 milyon euro bandında ücret ödemeyi düşündüğü belirtildi.

Sarı kırmızılıların, savunmaya alınacak oyuncuya Davinson Sanchez'in kazandığından fazla para ödemek istemediği kaydedildi. Yönetimin, maaş dengesi konusunda hassas davranmaya çalıştığı gelen haberler arasında.

Manchester City ve Akanji'nin maddi beklentilerini düşürmek için görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

