  Teklifin detayları belli oldu! Galatasaray'ın Bernardo Silva'da rakibi Barcelona
Galatasaray, Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'ya toplamda 50 milyon euroya ulaşabilecek 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Ancak Silva'nın transferde önceliği Katalan ekibi Barcelona. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Manchester City'de geçirdiği 9 sezonun ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'nın ismi Galatasaray ile anılmaya devam ederken, yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çekici bir transfer gelişmesi gündeme geldi. İspanya basınından Sport'un haberine göre; G.Saray, 31 yaşındaki futbolcuya cazip bir teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar'ın, bonuslarla toplamda 50 milyon euro ulaşabilecek 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi.

Silva'nın ise şimdilik sadece bir kulüpten haber beklediği öne sürüldü. Sempre Barca'da yer alan habere göre; kariyerini en üst seviyede sürdürmek isteyen Portekizli orta saha, Barcelona forması giymeyi hedefliyor. Haberde ayrıca, Silva'nın geleceğiyle ilgili kararını aslında önceden verdiği ancak Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile yaptığı görüşmede nihai karar için süre talep etmesi nedeniyle transfer sürecinin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.

