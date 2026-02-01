Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

JUVENTUS İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen eski oyuncusu Randal Kolo Muani için yaptığı girişimlerden henüz istediğini alamadı. Juventus, bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yöneldi.

TRANSFER HAMLESİ

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için bir transfer hamlesinde bulundu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Juventus, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

SPALLETTI'DEN ÖVGÜ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, Icardi ile daha önce Inter'de birlikte çalışmıştı.

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri." demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.