İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklifin detayları belli oldu! İtalyan devinden Mauro Icardi hamlesi
Spor

Teklifin detayları belli oldu! İtalyan devinden Mauro Icardi hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus'tan beklenmedik bir hamle geldi. İtalyan ekibi, Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi içİn düğmeye bastı ve 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 17:04 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! İtalyan devinden Mauro Icardi hamlesi
ABONE OL

Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

JUVENTUS İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen eski oyuncusu Randal Kolo Muani için yaptığı girişimlerden henüz istediğini alamadı. Juventus, bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yöneldi.

TRANSFER HAMLESİ

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için bir transfer hamlesinde bulundu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Juventus, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

SPALLETTI'DEN ÖVGÜ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, Icardi ile daha önce Inter'de birlikte çalışmıştı.

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri." demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.