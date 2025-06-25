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Spor

Teklifin detayları belli oldu! Jadon Sancho adım adım Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yıldız transferi için gaza bastı. Sarı lacivertli ekip, Manchester United forması giyen İngiliz oyuncu Jadon Sancho girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif Jadon Sancho'yu transfere yaklaştırdı. İşte detaylar...

AKŞAM25 Haziran 2025 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Jadon Sancho adım adım Fenerbahçe'ye
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk takviyesini yıldız bir isimle yapmaya çok yakın. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Sarı Kanarya, Jadon Sancho yarışında Napoli, Juventus ve Borussia Dortmund'u gerisinde bırakmış durumda. Sarı-Lacivertliler, İngiliz devi Manchester United'da istenmeyen İngiliz milli futbolcu için 18 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Kırmızı Şeytanlar, bu rakam karşılığında Jadon Sancho'nun ayrılığını onaylamaya hazır. Kanarya, oyuncuya ise 12 milyon eurodan 3 senelik kontrat sundu. Jadon Sancho, bu teklifle Fenerbahçe'ye yaklaştı.

JUVENTUS TAKAS ÖNERECEK

25 yaşındaki başarılı futbolcu, İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Juventus'la da pazarlık masasına oturdu fakat istediğini alamadı. İtalya ekipleri, oyuncunun 12 milyon euroluk maaş beklentisini fazla buldu. Geçtiğimiz günlerde futbolcuya son bir teklif yaparak süre veren Napoli, olumsuz yanıt aldı ve transferden çekilme noktasına geldi. Juventus ise Jadon Sancho ile görüşmelerini sürdürürken Manchester United'a da takas teklifi yaptı. Siyah-Beyazlılar, kadroda düşünmediği Sırp Dusan Vlahovic ve Douglas Luiz'i Kırmızı Şeytanlar'a önerdi

JOSE MOURİNHO ÇOK İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetime Jadon Sancho'yu çok istediğini bildirdi. Portekizli teknik direktörün onayıyla transferde gaza basan Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Jadon Sancho'nun kısa süre içerisinde net kararını vermesi bekleniyor. Sezonu Chelsea'da kiralık geçiren İngiliz hücum oyuncusu, toplam 42 maça çıktı. 2 bin 426 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu 5 gol ve 10 asistle katkı verdi. Jadon Sancho'nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

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