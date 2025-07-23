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Spor

Teklifin detayları belli oldu! Kartal'dan sağ beke Emerson hamlesi

Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Emerson Royal ismi gündeme gelmişti. Siyah beyazlıların oyuncunun kulübü Milan'a ilettiği teklifi İtalyan basını açıkladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 19:58 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Kartal'dan sağ beke Emerson hamlesi
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Beşiktaş, gerçekleşen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin ardından sağ bek için rotasını Milan'dan Emerson Royal'e çevirdi.

Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Beşiktaş ile Milan arasında 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yeni temaslar oldu ve görüşmeler hız kazandı.

Beşiktaş'ın Emerson'u bir yıl kiralamak ve istediği ve Milan'a sunulan opsiyonun 10 milyon euro olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın transferi noktalamaya yakın olduğu kaydedildi.

3 YILLIK KONTRAT HAZIR

Beşiktaş'ın Brezilyalı sağ bek için de 3 yıllık sözleşme hazırladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre bulmuştu.

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