Samsunspor'dan kadroya katılan Musaba sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe kesenin ağzını iyice açtı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'ye yıllığı 4 milyon eurodan 5 senelik sözleşme önerdi. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun takımı Lazio'ya ise 2 milyon eurosu kolay bonuslarla toplam 27 milyon euroluk bonservis teklifi sundu. Haberin detayında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan 2.5 milyon euro kazanan Guendouzi'nin, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray da tecrübeli oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenmişti ancak İlkay Gündoğan transferi sonrası rafa kaldırılmıştı. İngiltere ekiplerinden Newcastle United ve Sunderland'ın da yakından takip ettiği başarılı oyuncuyu Sarı-Lacivertliler kapmak üzere. Bu sezon İtalya Serie A ekibi Lazio formasıyla 15 maça çıkan ve 2 gol 1 asistlik katkı sergileyen Fransız orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor. Çok yönlü merkez futbolcusunun piyasa değeri, 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

PSG ALTYAPISINDA BAŞLADI

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient forması giydi. 2018 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a imza atan Fransız futbolcu ardından Hertha Berlin ve Marsilya'da oynadı. Lazio'da kiralık olarak forma giydiği dönemin ardından 13 milyon euroluk bonservisle İtalyan ekibine 2024'te imza atan 26 yaşındaki orta saha, 2 sezondur Lazio'da düzenli oynuyor. Kariyeri boyunca 372 maça çıkan Matteo Guendouzi, bu mücadelelerde toplamda 19 gol ve 38 asist kaydetti. Fransız futbolcu orta sahada hızlı oyunu ve karar verme yeteneğiyle büyük dikkat çekiyor.