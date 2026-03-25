Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala İtalyan ekibine veda edebilir. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta süre alamayan 32 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili karar aşamasında.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen takımlardan biri. Haberde, Boca Juniors'a ek olarak Süper Lig'den bir kulübün de Dybala için teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Süper Lig'den Dybala'yla ilgilenen kulübün Roma'da kazandığı ücrete benzer şekilde 6 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme önerebileceği, Boca Juniors'un ise böyle bir garanti veremediğine vurgulandı.

Dybala'nın kariyerine Avrupa'da ve özellikle İtalya'da devam etmek istediği ancak Roma'nın henüz menajeri ve deneyimli oyuncuyla iletişime geçmediği belirtildi.

Ek olarak Boca Juniors'ın da ekonomik olarak yeterli seviyeye çıkamamasından dolayı Dybala'nın Arjantin'e geri dönme ihtimalini zayıflatabileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Roma formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Paulo Dybala, 3 gol ve 4 asist kaydetti. Dybala kariyerinde daha önce Juventus, Palermo ve Instituto formalarını da giymişti.