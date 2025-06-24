Trabzonspor, transfer atağına savunmada da hız verdi. Bordo-Mavililer, La Liga ekibi Mallorca'nın başarılı stoperi Jose Copete ile temasa geçti.

Trabzonspor savunma hattını güçlendirmek için İspanyol stoper Jose Copete'yi transfer gündemine aldı. Mallorca forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için 2 ila 4 milyon euro arasında bir bonservis teklifi planlanıyor. Oyuncuyla temasların devam ettiği bildirildi. 1.90 boyundaki Jose Copete, bu sezon Mallorca'da 27 resmi maçta forma giydi ve istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Uzun boyu ile sıçrama özellikleriyle hava toplarındaki etkinliği, fi ziksel gücü ve pozisyon bilgisiyle öne çıkan genç stoperin, Trabzonspor savunmasına önemli katkı yapması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de yeni sezonda önce savunmada sağlam bir anlayış benimsiyor.