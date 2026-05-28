İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,906
  • EURO
    53,4035
  • ALTIN
    6496.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklifin detayları belli oldu! Trabzonspor'dan Ryan Roberto hamlesi
Spor

Teklifin detayları belli oldu! Trabzonspor'dan Ryan Roberto hamlesi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Karadeniz temsilcisi Trabzonspor dümeni Brezilya'ya kırdı. Bordo mavili ekip, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki genç Ryan Roberto'ya teklif sundu. Genç yeteneğin Avrupa'dan birçok talibinin olduğu biliniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Trabzonspor'dan Ryan Roberto hamlesi
ABONE OL

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak için rotasını Brezilya'ya çevirdi.

HEDEF RYAN ROBERTO

Globo Esporte'nin haberine göre Trabzonspor, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu transfer listesine aldı. Brezilyalı genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği isimler arasında gösteriliyor.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Trabzonspor'un Ryan Roberto için Flamengo'ya 6 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü. Bordo-mavililer, genç yıldız adayını kadrosuna katmak için transfer yarışındaki en somut adımı atan kulüp oldu.

ARDA TURAN'IN TAKIMI DA DEVREDE

Ryan Roberto için Trabzonspor'un yanı sıra Shakhtar Donetsk de devreye girdi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisinin genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

LILLE VE CSKA DA TAKİPTE

Brezilyalı kanat oyuncusuna Avrupa'dan başka talipler de bulunuyor. Fransa'dan Lille ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın da Ryan Roberto için transfer yarışında yer aldığı ifade edildi.

OYUNCU AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Trabzonspor'un yüksek teklifine rağmen Ryan Roberto'nun bu yaz Flamengo'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Genç oyuncunun kısa vadede Brezilya'da kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

MENAJERLERİN PLANI FARKLI

Ryan Roberto'nun Flamengo ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi. Oyuncunun menajerlerinin, sonbahar döneminden itibaren bedelsiz transfer ihtimalini imza parası avantajına çevirmek istediği iddia edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.