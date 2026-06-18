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Spor

Teklifin detayları netleşti! Beşiktaş'tan Djibril Sow hamlesi

Yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş yönetimi transferde dümeni İspanya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, Sevilla forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Djibril Sow için harekete geçti. Beşiktaş'ın İsviçreli orta saha oyuncusuna yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ18 Haziran 2026 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Teklifin detayları netleşti! Beşiktaş'tan Djibril Sow hamlesi
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için İspanya'dan Djibril Sow iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI

İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Sevilla forması giyen orta saha Djibril Sow için resmi teklif yaptı.

Ficherio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İsviçreli orta saha için 5 milyon euroyu aşan sabit ödeme ve bonuslarla birlikte 7 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sundu.

Maaş limiti nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın ise bonusların tamamını garanti ödemeye çevirmek istediği belirtildi.

Teknik direktör Luis Garcia Plaza'nın takımda görmek istediği Sow'un transferde son kararı kendisinin vereceği, Sevilla'nın ise sürecin temmuz ayındaki sağlık kontrolleri başlamadan önce netleşmesini istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sevilla'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Sow, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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