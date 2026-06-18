Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için İspanya'dan Djibril Sow iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI

İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Sevilla forması giyen orta saha Djibril Sow için resmi teklif yaptı.

Ficherio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İsviçreli orta saha için 5 milyon euroyu aşan sabit ödeme ve bonuslarla birlikte 7 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sundu.

Maaş limiti nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın ise bonusların tamamını garanti ödemeye çevirmek istediği belirtildi.

Teknik direktör Luis Garcia Plaza'nın takımda görmek istediği Sow'un transferde son kararı kendisinin vereceği, Sevilla'nın ise sürecin temmuz ayındaki sağlık kontrolleri başlamadan önce netleşmesini istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sevilla'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Sow, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.