Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa devi Borussia Dortmund'un radarına girdi. Nuri Şahin'i takımın başına getiren Alman devi, Fenerbahçeli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

16 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Alman basını; Borussia Dortmund'un, İsmail Yüksek için 16 milyon euro bedelli teklifte bulunduğunu öne sürdü.

F.BAHÇE HENÜZ YANIT VERMEDİ

Yeniden satışta yüzde 25 hisseye sahip olacak olan Fenerbahçe ise teklife henüz yanıt vermedi.

MOURINHO'NUN DA TAKDİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performanslarla dikkat çeken İsmail Yüksek, teknik direktörü Jose Mourinho'nun da takdirini kazanmış durumda. İsmail Yüksek'in, Mourinho'nun Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası özel olarak kutladığı oyuncular arasında yer aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile toplam 82 resmi maçta forma giydi ve 2 gol 7 asistlik katkı sağladı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nda 17 kez forma giydi ve Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez ilk 11'de yer aldı.